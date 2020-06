vor 18 Min.

Wenn das Heim- zum Auswärtsspiel wird

Plus Der FC Ingolstadt empfängt am Mittwochabend mit dem Tabellennachbarn SV Waldhof Mannheim die bislang erfolgreichste Mannschaft in der Ferne. Für den erhofften Heimsieg greift FCI-Cheftrainer Tomas Oral in die psychologische Trickkiste.

Von Dirk Sing

Es sind Zahlen, die den Verantwortlichen und Spielern des FC Ingolstadt zweifelsohne gefallen dürften. Seit nunmehr sechs Partien sind die Schanzer in der 3. Liga ungeschlagen – in den vergangenen vier Begegnungen blieben sie sogar ohne Gegentreffer! Auf den ersten Blick eine durchaus beeindruckende Bilanz, die eines Aufsteigers absolut würdig erscheint.

Doch es gibt bei all diesen Zahlenspielen auch eine zweite Seite der Medaille. Und diese ist zum jetzigen Zeitpunkt letztlich dafür verantwortlich, dass die Oberbayern vier Spieltage vor dem Saisonende eben noch nicht auf einem der beiden Aufstiegs- beziehungsweise dem Relegationsplatz stehen. Gegen die beiden Kellerkinder aus Großaspach (1:1) und Münster (0:0) sowie den Mitaufstiegs-Aspiranten aus Braunschweig (0:0) reichte es am Ende eben nur zu einer Punkteteilung. Besonders bitter aus FCI-Sicht: Inklusive dem Auftakt-Match gegen den FC Bayern München 2 (1:2) blieben die Schützlinge von Cheftrainer Tomas Oral in ihren drei Heimspielen seit dem Re-Start nach der Corona-Pause bislang ohne „Dreier“.

Mannheim sorgte in der Corona-Pause für mächtig Wirbel

Eine neue Chance, die „Audi-Sportpark-Bilanz“ entsprechend aufzupolieren, gibt es freilich am heutigen Mittwochabend (20.30 Uhr) gegen den starken Aufsteiger und punktgleichen Tabellennachbarn SV Waldhof Mannheim. „Unser Gegner agiert insgesamt sehr stabil und hat bislang eine starke Runde gespielt“, sagt Oral über die Kurpfälzer, die während der Corona-Pause für ordentlich Wirbel und Missstimmung gesorgt hatten. Allen voran Geschäftsführer Markus Kompp, der sich vehement für einen Abbruch der Saison 2019/2020 eingesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Mannheimer auf dem dritten Tabellenplatz.

„Jeder hatte in dieser Phase für seinen Verein gewisse Dinge im Kopf. Aber letztlich geht es um den Fußball und nicht um die Vereine“, so Oral, „daher beschäftige ich mich mit diesem Thema überhaupt nicht mehr.“ Sein Fokus liege vielmehr auf dem nun anstehenden Aufeinandertreffen mit der Truppe von Coach Bernhard Trares – und hier erwartet der Ingolstädter Fußballlehrer ein „geiles Spiel“. Warum? „Ganz einfach“, sagt Oral, „zum einen muss man sich doch nur die Tabellen-Konstellation anschauen. Zum anderen bin ich überzeugt, dass meine Mannschaft erneut 100 Prozent in den Topf legen wird.“

Fünf der besten acht Scorer fehlen bei den Gästen

Dass die Gäste in diesem Verfolger-Duell gleich auf fünf ihrer acht besten Scorer aus Verletzungsgründen beziehungsweise wegen Gelb-Sperren verzichten müssen, scheint Oral dabei – zumindest nach außen hin – nicht zu interessieren: „Wir spielen nach wie vor Elf gegen Elf.“ Zumal mit den „Waldhof-Buben“ auch noch die bislang auswärtsstärkste Drittliga-Truppe (kassierte in 17 Partien lediglich eine Niederlage) in den Audi-Sportpark kommt.

Aus diesem Grund greift Oral, dem sein kompletter Kader zur Verfügung steht, zusätzlich in die psychologische Trickkiste. „Nachdem es bei uns auswärts zuletzt ebenfalls sehr gut geklappt hat, ist die Partie gegen Mannheim ohne Zuschauer vom Ambiente her ohnehin ein Auswärtsspiel für uns. Und genau so werden wir es auch angehen.“

Mögliche Aufstellungen:

FC Ingolstadt: Buntic – Paulsen, Antonitsch, Schröck, Gaus – Krauße, Thalhammer – Beister, Bilbija – Kutschke, Kaya.

Waldhof Mannheim: Königsmann – Marx, Gohlke, Schultz, Hofrath – Ma. Schuster, Flick – Ferati, Gouaida, M. Celik – Koffi.

In eigener Sache

Nachdem die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Waldhof Mannheim am Mittwochabend erst nach Redaktionsschluss unserer Donnerstagsausgabe beendet ist, gibt es einen aktuellen Bericht nach Spielschluss online unter www.neuburger-rundschau.de/fci sowie in der Printausgabe am Freitag.

