vor 33 Min.

Wolframs Traumtor lässt den FC Ingolstadt jubeln

Der FC Ingolstadt gewinnt bei der SpVgg Unterhaching mit 2:1 und klettert auf den 4. Platz. Wie die Schanzer nach einem Eigentor und einem verschossenen Elfmeter zurückkommen.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt hat dank eines Traumtors von Maximilian Wolfram im Aufstiegskampf einen wichtigen 2:1-Sieg bei der SpVgg Unterhaching gefeiert. Nach dem verdienten Erfolg im bayerischen Derby belegen die Schanzer nun den 4. Platz in der 3. Liga. Kapitän Stefan Kutschke stellte nach dem Sieg die „Mentalität“ der Mannschaft heraus. Der FCI ließ sich von einem Eigentor und einem verschossenen Elfmeter nicht aus der Bahn werfen und drehte einen 0:1-Rückstand.

Beim FCI kehrten wie erwartet die zuletzt gesperrten Robin Krauße und Kutschke in die Startformation zurück. Für sie wichen Fatih Kaya (Bank) und Maximilan Beister (nicht im Kader). Eine dritte Änderung musste Oral vornehmen, da Marcel Gaus gelb-rot-gesperrt fehlte. Dafür lief Peter Kurzweg als Linksverteidiger auf.

Hachings Präsident Manfred Schwabl schob die Favoritenrolle vor der Partie den Ingolstädtern zu, obwohl sein Team als Zweiter ins Spiel ging und auf den Neunten traf. Der FCI habe den stärksten Kader der Liga, sagte er. Ja sogar einen mit Zweitliganiveau. Und sei noch immer der Favorit auf den Aufstieg. Sätze, die die Schanzer seit Saisonbeginn regelmäßig zu hören bekommen. Doch auf dem Platz war nicht immer etwas davon zu sehen. Gerade in den vergangenen sechs Spielen, in denen der FCI sieglos blieb.

FC Ingolstadt verteilt Geschenke

Dass der Ingolstädter Kader durchaus Qualität besitzt, zeigte er in Unterhaching. Oral ließ seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ein hohes Pressing spielen, was die eigentlich spielerisch ambitionierten Hachinger zu vielen Notbällen zwang. Der FCI setzte meist auf lange Bälle in Richtung Kutschke, wusste aber immer wieder auch fußballerisch zu überzeugen. Dass es mit einem 1:1-Unentschieden und nicht mit einer Gästeführung in die Pause gehen sollte, lag an zwei Ingolstädter Geschenken. Zum einen wird Frederic Ananou sich noch länger fragen, was in der 13. Minute durch seinen Kopf gegangen ist. Ein weit geschlagener Freistoß von Alexander Winkler war lange Zeit in der Luft und flog über mehrere Spieler hinweg. Am zweiten Pfosten landete der Ball auf dem Kopf des überraschten Ananou, der ihn in bester Stürmermanier in die eigenen Maschen wuchtete. Das zweite Geschenk ging auf das Konto von Kutschke. Der Kapitän – gewöhnlich vom Elfmeterpunkt eine Bank und in dieser Saison in allen vier Versuchen erfolgreich – schoss seinen Strafstoß einen halben Meter über den Querbalken (31.). Dennis Eckert Ayensa war zuvor im Sechzehner gefoult worden. Gut für den FCI war, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits 1:1 stand. Denn auch die Hachinger hatten sich in Geberlaune gezeigt und den Schanzern einen Treffer aufgelegt. Dominik Stahl köpfte von der Mittellinie ungenau zurück in den Lauf von Eckert Ayensa. Der Stürmer nutzte seine Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Winkler und schob trocken mit links zum Ausgleich ein (19.). Weitere Möglichkeiten in Hälfte eins boten sich Ingolstadts Krauße (35.) und Hachings Stahl, dessen Schuss knapp am Winkel vorbeiging (45.).

FC Ingolstadt bringt Führung über die Zeit

Mit einem fußballerischen Sahnestück ging es nach der Pause weiter. Maximilian Wolfram stellte seine technischen Möglichkeiten unter Beweis und schlenzte einen Freistoß aus 25 Metern zum 1:2 in die Maschen (54.). Mit der Führung im Rücken wuchs das Selbstvertrauen des FCI. Die Schanzer agierten clever, ließen hinten wenig anbrennen und sorgten im Spiel nach vorne für Nadelstiche. Erst in der Schlussphase ließen sie sich hinten reindrängen, brachten den wichtigen Erfolg aber über die Zeit.

Wie kurios diese Drittligasaison ist, zeigte der Dienstagabend. Als der FC Ingolstadt zwischenzeitlich zurücklag, war er in der Blitztabelle auf Rang elf abgerutscht. Nach dem Sieg sind die Schanzer zumindest bis heute Abend Vierter. Und Waldhof Mannheim als Zweiter und der Dritte Haching sind nur zwei Punkte entfernt.

SpVgg Unterhaching Mantl – Schwabl, Winkler, Greger, Grauschopf – Heinrich (59. Marseiler), Stahl, Hufnagel (84. F. Dietz), Bigalke (70. Fe. Müller) – Schröter (59. Stroh-Engel), Hain.

FC Ingolstadt 04 Buntic – Ananou, Paulsen, T. Schröck, Kurzweg – Krauße (87. Kaya), Thalhammer (68. Keller) – Bilbija, Wolfram (89. Kotzke) – Kutschke, Ayensa (68. Elva).

Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) Tore 1:0 Ananou (14./Eigentor), 1:1 D. Eckert (20.), 1:2 Wolfram (55.).

