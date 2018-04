vor 50 Min.

Zweimalige Führung reicht nicht FC Ingolstadt

2:2 endete die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld. In dieser Szene liefern sich Andreas Voglsammer und Tobias Levels einen Zweikampf.

2:2 gegen Arminia Bielefeld: Die Spieler des FC Ingolstadt in der Einzelkritik.

Örjan Nyland: Hielt einen Kopfball von Fabian Klos in guter Manier Seine Abschläge gingen aber meist ins Leere. Hatte Glück, als ihm der Ball versprang und er gerade nach klären konnte. Note 4

Tobias Levels: Zeigte einige Unsicherheiten. Hatte Glück bei einer Rückgabe, die zu kurz kam. Ließ sich beim 1:1-Ausgleich von Voglsammer verladen. Wenig Druck nach vorne. Note 4

Tobias Schröck: Hatte doch einige Mühe mit Voglsammer. Kämpfte aber verbissen um jeden Ball. Als er ins defensive Mittelfeld wechselte, räumte er sicher ab. Note 3

Marvin Matip: Der Kapitän hatte es meistens mit dem kopfballstarken Fabian Klos zu tun und hatte dabei einige Male das nachsehen. Krempelte aber die Ärmel hoch und schob nach vorne an. Hatte Pech bei einigen Kopfbällen. Note 3

Marcel Gaus: Eine überschaubare Vorstellung. Hatte große Mühe mit Roberto Massimo. Nach vorne gelang ihm wenig, leistete sich zudem einige Stockfehler. Note 4-

Alfredo Morales: Stand für den gesperrten Christian Träsch in der Startelf und enttäuschte. Lief allerdings grippegeschwächt auf. Note 5

Almog Cohen: Als zweiter Sechser hatte er in der ersten Halbzeit viel in der Defensive zu tun. Erst nach der Umstellung, als er weiter nach vorne rückte, war er die Triebfeder bei den Schanzern und riss seine Kollegen mit. Note 2-

Thomas Pledl: Kam nur selten zu seinen Flankenläufen, da er viel Defensivaufgaben übernehmen musste. Kämpferisch überzeugend. Note 3

Sonny Kittel: Hatte einen schweren Stand, ließ aber immer wieder sein Können aufblitzen und bereitet einen Treffer vor. Großes Laufpensum. Wurde am Ende von Wadenkrämpfen geplagt. Note 3

Robert Leipertz: Bei ihm läuft es. Er hat sich in die Mannschaft gespielt und erzielte sein drittes Tor in Folge. War auf dem ganzen Platz zu finden, arbeitete viel in der Defensive. Note 3

Moritz Hartmann: Lieferte erneut eine engagierte Vorstellung ab. War beweglich, lief die Abwehr früh an und hielt die Bälle. Was fehlte, war der Torabschluss. Note 4

Hauke Wahl: Kam für Alfredo Morales und rückte in die Innenverteidigung. War sofort auf Betriebstemperatur. Note 3-

Stefan Kutschke: Brachte viel Schwung in den Angriff. Erzielte Treffer Nummer sechs. Note 3

Dario Lezcano: Kam für Thomas Pledl in der Schlussphase, ohne noch etwas zu reißen. Ohne Note

