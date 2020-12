vor 17 Min.

Zwischenzeugnis für die FCI-Spieler: Wer ist Leistungsträger, wer hat enttäuscht?

Plus Der FC Ingolstadt überwintert als Tabellenzweiter. Nach 16 Spielen verdient sich aber kein Spieler die Bestnote. Während Marcel Gaus überzeugen konnte, hat Maximilian Beister Luft nach oben.

Von Benjamin Sigmund

Als Tabellenzweiter überwintert der FC Ingolstadt in der 3. Liga auf einem direkten Aufstiegsplatz. 16 Spiele sind gespielt. Einige Spieler haben überzeugt, andere weniger. Die Neuburger Rundschau stellt den Akteuren ein Zwischenzeugnis aus.

Torhüter

Fabijan Buntic (16 Spiele) Der 23-Jährige hat sich als Stammtorhüter der Schanzer etabliert. Er strahlt Ruhe und Sicherheit aus, spielte bislang viermal zu Null. Buntic leistete sich keine groben Patzer und hielt dem FCI mit seinen Paraden einige Punkt fest. Den ein oder anderen Wackler im Stellungsspiel oder mit dem Ball am Fuß konnte Buntic jedoch nicht abstellen. Note 2-

Robert Jendrusch, Lukas Schellenberg Die Ersatztorhüter kamen nicht zum Einsatz. Ohne Note

Abwehr

Tobias Schröck (11 Spiele/0 Tore) Mit 19 Gegentreffern stellt der FCI eine der besten Abwehrreihen der 3. Liga. Ein Garant dafür ist Schröck, der elf Spiele absolvierte, zuletzt aber ausfiel (Blinddarm-Operation). Auffällig: Fehlte Schröck, war die Hintermannschaft des FCI weniger stabil. Vier Gegentore in Mannheim und drei in Saarbrücken bedeuten die Negativwerte in dieser Saison. In beiden Spielen stand Schröck nicht auf dem Rasen. Note 2-

Björn Paulsen (11/2) Der Däne gehört mit seiner robusten Spielweise zu den entscheidenden Faktoren in der Defensive. Probleme hat er hingegen im Aufbauspiel. Erzielte zwei Treffer, unter anderem das Siegtor beim 2:1 gegen Verl. Als er zuletzt verletzt ausfiel, ging defensive Stabilität verloren. Note 2-

Niko Antonitsch (8/0) War in der vergangenen Saison Stammspieler, musste sich in dieser Saison hinter Schröck und Paulsen anstellen. Zurecht, wie in seinen acht Einsätzen deutlich wurde. Antonitsch offenbarte Unsicherheiten und war an Gegentoren direkt beteiligt. Note 4

Michael Heinloth (15/0)) Der Rechtsverteidiger, der mit seiner Einsatzfreude überzeugt, gehört zu den positiven Überraschungen der Schanzer. Mit seinen Flanken bereitete er vier Tore vor. In der Defensive agierte er allerdings nicht immer stabil. Note 3

FC Ingolstadt: Marcel Gaus überzeugt

Marcel Gaus (16/3) Der 31-Jährige gehört zu den Leistungsträgern. Er überzeugte sowohl als linker Verteidiger als auch als offensive Acht. Im zentralen Mittelfeld ist Gaus immer anspielbar, treibt den Ball nach vorne und ist sich auch für die Drecksarbeit nicht zu schade. Erzielte zudem drei Tore und bereite drei vor. Auch seine Standards sorgen für Gefahr. Note 2

Dominik Franke (8/0) Der Neuzugang aus Wolfsburg spielte bis zu seiner Verletzung einen soliden Linksverteidiger. Mitunter fehlte ihm die taktische Disziplin. Note 3

Gordon Büch (1/0) Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison feierte der 25-Jährige am dritten Spieltag sein Comeback. Es blieb der einzige Profieinsatz für den Linksverteidiger. Ohne Note

Peter Kurzweg Der Linksverteidiger kam noch gar nicht zum Einsatz und könnte den FC Ingolstadt im Winter verlassen. Ohne Note

Mittelfeld

Marc Stendera (15/1) Der „Königstransfer“, der 78 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt vorweisen kann, brauchte Zeit, um nach seinen vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren fit zu werden. Inzwischen ist er Stammspieler im defensiven Mittelfeld und gehört zu den stärksten Fußballern im Kader. Sein großes Potenzial zeigte er indes bislang zu selten und taucht oft ab. Note 4

Maximilian Beister (9/2) Die komplizierte Beziehung zwischen dem ehemaligen Bundesligaspieler und dem FCI setzt sich fort. Mit seinem herausragenden linken Fuß und seinen spielerischen Fähigkeiten müsste der 30-Jährige zu den stärksten Drittligaspielern zählen. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Nach einem vielversprechenden Saisonbeginn schaffte er es zuletzt wegen schwacher Trainingsleistungen nicht einmal mehr in den Kader. Beister droht für die Schanzer zu einem teuren Missverständnis zu werden. Note 5

Merlin Röhl (5/1) Der 18-Jährige kam wie Phönix aus der Asche und stand in den jüngsten fünf Spielen in der Startelf. Gegen Rostock gelang ihm beim 1:0 sein erstes Profitor. Trainer Tomas Oral lobt das beidfüßige Talent, das im Mittelfeld sowohl außen als auch im Zentrum eingesetzt werden kann, in höchsten Tönen. Noch ist Röhl in der Lernphase, kann aber durchaus in der Rückrunde zu einem wichtigen Spieler heranwachsen. Note 3

FC Ingolstadt: Robin Krauße hat Luft nach oben

Thomas Keller (13/1) Der U-20-Nationalspieler ist vielseitig einsetzbar und ruhig am Ball, agierte sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs solide. Er hat sein Zweikampfverhalten verbessert – in der Vorsaison hatte er nach sieben Spielen zwei Platzverweise – und schießt gefährliche Freistöße. Herausragend war sein Tor zum 1:0 beim 1:1 bei Türkgücü München. Note 3

Caniggia Elva (13/2) Gehört zu den Lieblingsspielern von Oral. Mit seiner Dynamik und Robustheit traut er sich, viele Einzelaktionen zu kreieren. Allerdings fehlen ihm Spielübersicht und Torgefahr, er trifft oft die falsche Entscheidung. War zwischenzeitlich wegen einer unnötigen Roten Karte in Kaiserslautern drei Spiele gesperrt. Note 4

Robin Krauße (9/1) Fußballerische Mängel macht der 26-Jährige durch Einsatzwille wett. Sein Sicherheitsdenken im Mittelfeld verlangsamt bisweilen das Spiel. Insgesamt blieb Krauße, der in Saarbrücken sein erstes Saisontor erzielte, bisher unter seinen Möglichkeiten. Note 4

Rico Preißinger (5/0) Der Neuzugang vom 1. FC Magdeburg sollte mit seiner Zweikampfstärke das defensive Mittelfeld beleben. Hatte zu Saisonbeginn Trainingsrückstand, wusste bei seinen vier Einwechslungen aber durchaus zu überzeugen. Ausgerechnet bei seinem ersten Startelf-Einsatz Mitte November in Mannheim zog sich Preißinger einen Schlüsselbeinbruch zu und fällt seitdem aus. Ohne Note

Jonatan Kotzke (4/0) Stand zweimal in der Startelf und wurde zweimal eingewechselt. Mit seiner Vielseitigkeit – er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden – und Routine ist er für Oral ein guter Bankspieler. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ohne Note

Filip Bilbija (15/1) Stand in 15 Spielen auf dem Rasen. Meist durfte er beginnen, manchmal wurde er eingewechselt. Bilbija ist technisch und läuferisch stark, jedoch geht dem 20-Jährigen die Torgefahr ab. Immerhin gelang ihm beim 1:1 in Kaiserslautern sein erster Profitreffer. Note 3-

Patrick Sussek (2/0) Der gebürtige Ingolstädter spielt seit 2011 in der Jugend des FC Ingolstadt und ist das erste Talent, das fast ausschließlich dem eigenen Nachwuchs entsprang. Der technisch versierte Spieler schaffte es nicht, sich bei den Profis durchzusetzen und wurde erst zweimal eingewechselt. Vielleicht täte dem 20-Jährigen eine Luftveränderung gut, um sein unbestrittenes Talent unter Beweis stellen zu können. Ohne Note

Jalen Hawkins (5/0) Der 19-Jährige verdiente sich seine Einsätze als Joker und wurde fünfmal eingewechselt. Besitzt Potenzial, muss noch robuster werden. Ohne Note

Thorsten Röcher 14 Minuten im DFB-Pokal, mehr durfte der Österreicher nicht spielen. Vergangene Saison war er an Sturm Graz verliehen. Dort wäre er gerne geblieben. Ein Wechsel in der Winterpause wäre wohl für beide Seiten die beste Lösung. Ohne Note

Angriff

Stefan Kutschke (13/5) Der Kapitän geht lautstark voran, treibt seine Kollegen unermüdlich an und gleicht seine technischen Mängel mit riesigem Einsatz aus. Bemerkenswert ist, wie der 32-Jährige die schwere Muskelverletzung aus der Vorsaison weggesteckt hat. Seinen Willen bewies er erneut, als er in Saarbrücken mit gebrochener Nase spielte. Das Spiel des FCI ist auf den Angreifer zugeschnitten, er wirft sich bei den langen Bällen in jeden Zweikampf. Als er doch mal fehlte, verlor der FCI beide Spiele. Ausbaufähig ist hingegen Kutschkes Torquote. Fünf Treffer sind für seine Ansprüche zu wenig. Note 2-

Dennis Eckert Ayensa (6/3) Fiel lange verletzt aus und wurde schmerzlich vermisst. Wurde nach seiner Rückkehr zunächst viermal eingewechselt und erzielte ein Tor. Stand zuletzt zweimal in der Startelf und gehörte zu den besten Ingolstädtern. Gegen Rostock bereitete er das Siegtor vor, in Saarbrücken traf er zweimal. Ein fitter Eckert Ayensa könnte durch seine Torgefahr zum entscheidenden Faktor im Aufstiegskampf werden. Note 2

FC Ingolstadt: Niskanen kann noch nicht überzeugen

Fatih Kaya (7/0) Mit sechs Toren und sieben Vorlagen war der 21-Jährige in der vergangenen Saison ein wichtiger Faktor. Nach Corona-Quarantäne und Adduktorenproblemen kam er diese Spielzeit nicht in Tritt. Das Bemühen ist ihm nicht abzusprechen, doch strahlt er keinerlei Torgefahr aus und saß zuletzt meist auf der Bank. Note 4

Ilmari Niskanen (12/0) Der finnische Nationalspieler kam mit großen Vorschusslorbeeren nach Ingolstadt. Wurde diesen bisher weder als Rechtsaußen noch als Stürmer gerecht. Der 23-Jährige hat Probleme mit der Zweikampfhärte in der dritten Liga und hat viel Luft nach oben. Note 4

Justin Butler (4/0) Der 19-jährige Mittelstürmer ist körperlich robust und sollte Kutschke ersetzen, als dieser ausfiel. Dass der Angreifer noch Zeit benötigt, war dabei offensichtlich. Zuletzt stand er nicht im Kader. Ohne Note

