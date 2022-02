FC Ingolstadt

vor 2 Min.

Hans Nunoo Sarpei: Ein Profi mit großem Herz

Will mit dem FC Ingolstadt an die jüngste Leistung anknüpfen. Vergangene Woche gewann Hans Nunoo Sarpei mit den Schanzern beim 1. FC Nürnberg mit 5:0. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen den SV Sandhausen an.

Plus Hans Nunoo Sarpei hat in seinen ersten Einsätzen für den FC Ingolstadt überzeugt. Der 23-Jährige erzählt von seinem Studium neben dem Fußball, von den Anfängen in Europa und seiner Stiftung in seiner Heimat Ghana.

Von Benjamin Sigmund

Die öffentliche Aufmerksamkeit gehörte anderen. Den Offensivspielern etwa, die alle fünf Tore zum 5:0-Sieg des FC Ingolstadt beim 1. FC Nürnberg beisteuerten. Doch auch ein weiterer Spieler hatte einen erheblichen Anteil an der besten Saisonleistung der Schanzer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen