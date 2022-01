Mit Neuzugang Musliu gegen Darmstadts „Kanoniere“?

Plus Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm hofft vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 auf die Spielberechtigung des mazedonischen Innenverteidigers. Schließlich muss ein 24-Tore-Duo gestoppt werden.

Wenn der FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr) im Audi-Sportpark den SV Darmstadt 98 zum ersten Heimspiel im Jahr 2022 empfängt, dann könnten die Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten derzeit kaum größer sein.