FC Ingolstadt

16:09 Uhr

Verschleiß beim FC Ingolstadt: Das waren die Trainer seit Hasenhüttl

Plus Seit der Trennung von Erfolgstrainer Ralph Hasenhüttl im Juni 2016 hatten die Schanzer insgesamt zehn verschiedene Trainer. Den höchsten Verschleiß gab es mit fünf Coaches in der Abstiegssaison 2018/19. Ein Rückblick.

Von Michael Kienastl

Nachdem der FC Ingolstadt am Mittwochmittag bekannt gab, dass er sich nach zwei Monaten von Trainer André Schubert trennt, war einiges los in den Sozialen Medien. Der Großteil kritisierte die Entscheidung der Vereinsführung. „Bald haben wir alle Trainer durch“, „absolut nicht nachvollziehbar“ oder „mir blutet das Herz“, gehören noch zu den harmlosesten Kommentaren. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt: Beim Thema Trainerverschleiß sind die Schanzer weit vorne. Ralph Hasenhüttl führte die Mannschaft 2015 in die erste Bundesliga, fast drei Jahre hat er den FCI trainiert. Seine Nachfolger ab Juli 2016 waren allerdings deutlich kürzer im Amt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen