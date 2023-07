Testspiel: Liverpool - FC Bayern live im Free-TV und Stream - alle Infos zur Übertragung

Der FC Liverpool und Bayern München treffen im Testspiel aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Bald startet die Fußball-Saison 2023/24 und die Vorbereitungen der Teams laufen. Der FC Bayern hat im Juli und August drei Testspiele, um sich für den Saison-Start in Form zu spielen. Dabei haben die Münchner harte Gegner zu besiegen. Manchester City, der FC Liverpool und AS Monaco treffen in drei Freundschaftsspielen auf den FCB.

Der FC Liverpool zählt zu den erfolgreichsten Fußballclubs in England. Seit 2015 wird die Mannschaft von Jürgen Klopp trainiert, der zuvor Trainer von Borussia Dortmund war. Das Team nennt 19 Meistertitel sein eigen und belegte in der vergangenen Saison den 5. Platz in der Premier League. Der Rekordmeister FC Bayern konnte die letzte Saison mit seinem 33. Meistertitel abschließen. Das Testspiel zwischen den beiden Mannschaften dürfte also durchaus spannend werden.

Wann findet das Freundschaftsspiel FC Liverpool vs. Bayern München statt? Wo ist das Spiel live zu sehen? Wenn Sie mehr über das Testspiel zwischen dem FC Liverpool und Bayern München erfahren möchten, erhalten Sie hier alle Infos rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream. Außerdem haben wir hier alles zu Termin, Uhrzeit und eine Bilanz der Teams für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Trotz des Abstiegs von Hertha BSC, bleibt der Fußballer Jessic Ngankam in der ersten Bundesliga. Der 22-jährige Stürmer wechselt von Hertha zur Eintracht Frankfurt. Video: dpa

FC Liverpool vs. Bayern München: Termin und Uhrzeit des Testspiels

Beide Teams werden warm für die kommende Saison und bereiten sich in den Testspielen vor. Das Spiel FC Liverpool gegen Bayern München findet am Mittwoch, den 2. August 2023 statt, Anstoß ist mittags um 13.30 Uhr. Das Freundschaftsspiel findet im The National Stadium in Singapur statt.

FC Liverpool - Bayern München im Testspiel: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Besonderheit an den drei Testspielen des FCB ist, dass es sie alle im Free-TV zu sehen gibt, was im Profi-Fußball immer mehr zu Seltenheit wird. Alle drei Bayern-Spiele sind nämlich kostenlos auf RTL zu sehen. Der Sender ist sich der guten Einschaltquoten bewusst – immerhin zählt Bayern für die Deutschen zu den erfolgreichsten Fußballmannschaften und hat eine große Fanbase.

Wer keinen Fernseher hat, kann das Freundschaftsspiel FC Liverpool gegen Bayern München außerdem ganz bequem im sendereigenen Live-Stream sehen, denn auch auf RTL+ wird das Spiel übertragen. Dort kostet ein Abonnement 6,99 Euro monatlich. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel noch einmal zusammengefasst:

Spiel: FC Liverpool gegen FC Bayern München , Testspiel

gegen , Datum: Mittwoch, 2. August 2023

Mittwoch, 2. August 2023 Uhrzeit : 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: The National Stadium , Singapur

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Freundschaftsspiel - FC Liverpool vs. Bayern München: Bilanz und Infos

Wie bereits erwähnt konnte der FC Liverpool 19 Meistertitel für sich gewinnen. Darüber hinaus gewann das Team achtmal den FA Cup und neunmal den Ligapokal. International haben die Engländer sechsmal die UEFA Champions League und dreimal den UEFA-Pokal gewonnen. Der größte internationale Erfolg kam im Jahr 2019, als der FC Liverpool im Finale gegen Flamengo Rio de Janeiro siegte und erstmals die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gewann. In der Saison 2018/19 gewann Liverpool außerdem das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur mit 2:0.

Der FC Bayern kann sich nach Abschluss der letzten Saison wieder deutscher Meister nennen, denn die Münchner holten ihren inzwischen 33. Sieg. Die Bayern haben außerdem einen Rekord, der den Engländern bisher verwehrt blieb: Gleich zweimal, 2013 und 2020, schafften sie das Triple.

Die Begegnung der beiden Teams liegt auch schon eine Weile zurück: Zuletzt spielten der FC Liverpool und der FC Bayern in der Saison 2018/19 im Achtelfinale der UEFA Champions League, was mit einem 3:1 für Liverpool endete. Ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Teams gab es bisher noch nicht – die Test-Partie am 2. August ist also eine Premiere.