FC Midtjylland - TSG Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Die UEFA Europa League ist ein jährlich stattfindender Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften aus Europa, der von der Union of European Football Associations (UEFA) ausgerichtet wird. Nach der Champions League gilt sie als der zweitwichtigste Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball. Teilnehmen können Teams, die sich über ihre nationalen Ligen oder Pokalwettbewerbe qualifiziert haben, häufig Mannschaften, die knapp an der Qualifikation für die Champions League gescheitert sind.

Für die aktuelle Saison hat die UEFA das Format geändert: Statt der üblichen Gruppenphase spielen nun alle 36 teilnehmenden Mannschaften in einer gemeinsamen Liga. Jedes Team tritt dabei gegen acht unterschiedliche Gegner an – je vier Heim- und Auswärtsspiele. Die besten acht Teams der Liga qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften, die die Plätze 9 bis 24 belegen, müssen in einer Play-off-Runde um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Ab diesem Punkt wird der Wettbewerb im K.-o.-System bis zum Finale fortgesetzt.

Der Sieger der Europa League 2024/25 erhält automatisch einen Startplatz in der Gruppenphase der Champions League 2025/26, sofern er sich diesen nicht bereits über seine nationale Liga gesichert hat. Aus Deutschland sind Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim für die Europa League qualifiziert. Hoffenheim fährt am ersten Spieltag in den Norden: Es geht gegen den dänischen Club FC Midtjylland.

Wann findet das Spiel zwischen FC Midtjylland und der TSG Hoffenheim in der Europa League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und noch mehr Infos haben wir hier für Sie.

Midtjylland gegen Hoffenheim in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 2024/25 findet das Spiel zwischen Midtjylland und Hoffenheim am Mittwoch, 25. September 2024, statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr in der MCH-Arena im dänischen Herning.

FC Midtjylland - TSG Hoffenheim live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 1. Spieltag

Übertragung der EL-Saison 2024/25: Die Übertragungsrechte konnte sich bis 2027 exklusiv die Kölner Mediengruppe RTL Group sichern. Damit steht fest, dass einzelne Europa League Spiele immer wieder auch im Free-TV zu sehen sein werden - bei RTL oder Nitro.

Die übrigen Partien werden über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ ausgestrahlt. Mit dem Premium-Paket für 6,99 Euro im Monat können die Spiele werbeunterstützt auf maximal einem Endgerät verfolgt werden (Stand: September 2024).

Doch zurück zu unserem Spiel, das dankenswerterweise gratis präsentiert wird.

Spiel: FC Midtjylland - TSG Hoffenheim, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 1 von 8

Datum: 25. September 2024

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: MCH-Arena, Herning, Dänemark

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Midtjylland vs. TSG Hoffenheim in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Eine Prognose wäre reine Kaffeesatz-Leserei, denn die beiden Mannschaften sind sich noch nie auf dem grünen Rasen begegnet. Offenbar haben die Dänen aber national schon mehr Metall für ihre Vereinsvitrine und auch etwas mehr internationale Erfahrung eingesammelt als die Hoffenheimer.