Völler: Bayers Ziel bleibt Champions League

Selbst für Rudi Völler hält der Fußball immer noch überraschende Entwicklungen bereit.

Den Fehlstart von Bayer Leverkusen hatte er nach einer erfolgreichen Vorsaison nicht erwartet.

" Fußball ist brutal und verrückt", sagte der langjährige Sportdirektor dem "Kölner Stadt-Anzeiger. Vor allem die Pleite beim SV Elversberg habe dem Club sehr geschadet. "Die Wurzel allen Übels war die Pokalniederlage. Das hat richtig wehgetan. Das ist der Wettbewerb, bei dem wir wirklich etwas gewinnen können", befand der 62-Jährige.

Vor der Partie beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müsse man Ruhe bewahren. "Da habe ich volles Vertrauen in Fernando Carro, Simon Rolfes und Gerardo Seoane", sagte Völler. Die Ambitionen seien unverändert: "Wir wollen auch kommende Saison wieder in die Champions League. Das bleibt immer unser Ziel, und das verändert sich auch durch die letzten Ergebnisse nicht."

(dpa)