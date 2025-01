Infantino nimmt an Amtseinführung von Trump teil

Bei der Amtseinführung von Donald Trump wird am Montag auch FIFA-Präsident Gianni Infantino dabei sein. Der Chef des Fußball-Weltverbandes hatte den zukünftigen US-Präsidenten zuvor bereits auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen. Die USA spielen in den nächsten Jahren für die FIFA als Ausrichter der Club-WM 2025 und der Fußball-WM 2026 eine wichtige Rolle. Bei der WM im kommenden Jahr sind Kanada und Mexiko Co-Gastgeber.

Wie die FIFA mitteilte, werde Infantino zukünftig auch mehr Zeit in den USA verbringen, um die Vorbereitungen auf die beiden Großturniere zu begleiten. Ähnlich hatte es der Schweizer bereits im Vorfeld der WM 2022 in Katar gehalten.