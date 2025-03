UEFA bestätigt: DFB-Elf in München gegen Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr Halbfinale beim Final Four der Nations League gegen Portugal in München. Die UEFA bestätigte nach dem 3:3 der DFB-Elf im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien die erwarteten Spielorte für das Finalturnier.

Am 4. Juni (20.45 Uhr) beginnt die Endrunde um den UEFA-Titel in der Allianz Arena mit dem Auftritt des Gastgebers. «Ich bin total optimistisch, dass wir ein gutes Final Four spielen werden», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Am 5. Juni (20.45 Uhr) ermitteln Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich in Stuttgart den zweiten Finalisten. Das Endspiel findet am 8. Juni (20.45 Uhr) ebenfalls in München statt. Zuvor findet in Stuttgart (15.00 Uhr) das Spiel der beiden Halbfinal-Verlierer um Platz drei statt. «Das ist ein Brett», sagte Torwart Oliver Baumann zu dem hochkarätigen Teilnehmerfeld.

«Die Elite Europas ist eingeladen», sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach dem packenden Viertelfinal-Rückspiel gegen die Squadra Azzurra in Dortmund. «Es ist ein tolles Final Four», schwärmte Völler. Deutschland hat sich bei der vierten Auflage der Nations League erstmals für das Finalturnier qualifiziert.