Marseille-Coach zu Kabinenschlägerei: Wie in einem Pub

Die Handgreiflichkeiten von zwei Fußball-Stars in der Kabine des französischen Erstligisten Olympique Marseille hat Trainer Roberto De Zerbi mit einer Kneipenschlägerei verglichen. Bei einer Pressekonferenz fragte De Zerbi, wie ein Arbeitgeber reagieren solle, wenn sich Angestellte «wie in einem englischen Pub» prügeln würden.

Der Verein hatte die beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe wegen einer Schlägerei nach dem verlorenen Saisonauftakt in der vergangenen Woche bei Stade Rennes auf die Transferliste gesetzt. «Das war eine sehr richtige Entscheidung», kommentierte Marseilles Trainer am Freitag.

De Zerbi: Sicherheitskräfte mussten eingreifen

Die Spieler hätten sich zwar nicht die Zähne ausgeschlagen, führte De Zerbi aus. Er hätte so etwas jedoch noch nie in seiner Karriere gesehen. Sicherheitskräfte hätten die zwei Spieler trennen müssen. «Normalerweise sollten sie uns vor anderen schützen, nicht vor uns selbst», betonte er. De Zerbi sagte zudem, dass ein Teamkollege während des Vorfalls bewusstlos am Boden gelegen habe - französischen Medien zufolge soll dieser einen Schwächeanfall gehabt haben.

Vor dem heute anstehenden Spiel des Marseiller Vereins gegen den Paris FC sagte der Trainer, dass man seine Professionalität wahren müsse. De Zerbi kritisierte zudem Véronique Rabiot, Mutter und Managerin von Adrien Rabiot, die die Entscheidung des Clubs in einem Interview der Zeitung «La Provence» als «völlig unverhältnismäßig» bezeichnet hatte. Sie stellte zudem die Darstellung des Vereins von dem Vorfall in der Umkleide infrage.

Was war passiert?

Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit auf dem Platz 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Rabiot, Stürmer Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt. Wie der Sender RMC Sport berichtete, wollte Rowe die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und es wurde laut, viele Spieler schrien herum.

Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe soll es dann zu einer Schlägerei gekommen sein. Die beiden Fußballer machten zu dem Vorfall öffentlich bislang keine eigenen Angaben.

