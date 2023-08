Wolfsburger WM-Fahrerinnen beginnen Saisonvorbereitung

Dreieinhalb Wochen nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM sind die deutschen Nationalspielerinnen des VfL Wolfsburg in die Saisonvorbereitung ihres Clubs eingestiegen.

Stürmerstar Alexandra Popp, Abwehrspielerin Felicitas Rauch sowie die acht anderen WM-Fahrerinnen des VfL absolvieren bis Dienstag zunächst individuelle Leistungstests hinter verschlossenen Türen. Am Freitag reisen die deutschen Pokalsiegerinnen dann in ein Trainingslager in Harsewinkel.

Die neue Bundesliga-Saison beginnt für die Wolfsburgerinnen am 17. September mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

(dpa)