Verkehrsunfall von Teambus der EM-Fußballerinnen aus Wales

Die Fußballerinnen aus Wales sind bei der EM in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Teambus der Auswahl von der Insel stieß auf dem Weg nach St. Gallen mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Wie der walisische Verband mitteilte, wurden dabei keine Spielerinnen und auch keine Insassen des anderen Wagens verletzt. Das Abschlusstraining für die morgige Partie gegen Frankreich (21.00 Uhr) wurde abgesagt.

«Fußball ist zweitrangig», sagte Trainerin Rhian Wilkinson. Sie selbst habe zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Bus gesessen, sondern in einem anderen Auto. Die Kollision habe sich nahe dem Teamhotel in Weinfelden ereignet; in dieses wurden die Spielerinnen zurückgebracht. Eigentlich wäre in St. Gallen das Abschlusstraining für das Frankreich-Match angestanden.

Trainerin Wilkinson sagte, es gehe nun darum, sicherzustellen, dass es allen Spielerinnen gut geht und die richtigen Entscheidungen getroffen werden.