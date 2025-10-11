DFB-Torjägerin droht Aus für Nations-League-Halbfinale

Leipzigs Trainer Jonas Stephan rechnet mit einer längeren Zwangspause für die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann. Die 27-Jährige könnte damit auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück den Kader für das Final Four bekanntgeben.

«Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird. Ich weiß es aber noch nicht. Giovanna ist ein Aushängeschild unserer Mannschaft, daher muss ich niemandem erklären, dass das ein fataler Ausfall für uns wäre», sagte Stephan nach dem 2:1 des RB-Teams in der Bundesliga gegen die SGS Essen.

Was war passiert?

Torjägerin Hoffmann, die die Sächsinnen in Führung gebracht hatte, war in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf liegen geblieben und hielt sich das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause verließ sie unter Tränen den Platz.