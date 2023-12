Wales gegen Deutschland live im Stream - Übertragung der Women's Nations League

Am Dienstag spielt Wales gegen Deutschland in der Women's Nations League. Alle Infos zum Termin, der Übertragung und der Bilanz der Teams lesen Sie hier.

Es ist der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Women's Nations League 2023/24, danach starten bereits die Endrunden des Turniers. Für Deutschland geht es noch einmal auf ein Auswärtsspiel. In Wales wird die deutsche Elf bereits erwartet, das Ziel ist ganz klar der Gruppensieg und die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Zuerst muss die Nationalmannschaft jedoch gegen Wales gewinnen. Wann findet das Spiel statt? Wo wird es übertragen und wie ist die Bilanz der Teams? Alle Infos zur Partie finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit: Wales gegen Deutschland in der Women's Nations League

Empfangen wird die deutsche Fußballnationalmannschaft im Liberty Stadion in Swansea in Wales. Laut offiziellem Spielplan findet die Partie am Dienstag, dem 5. Dezember 2023, statt. Der Anpfiff fällt abends um 19.30 Uhr. Dann kämpfen die deutschen Frauen um ihr Ticket für Olympia. Sollten sie das Spiel gegen Wales gewinnen, haben sie den Gruppensieg auf jeden Fall sicher und Dänemark kann nicht mehr an Deutschland vorbeiziehen. Am 1. Dezember 2023 gewannen die deutschen Frauen mit 3:0 gegen Dänemark. Nur die beiden Finalisten der Women's Nations League dürfen bei Olympia teilnehmen. Die Endrunde findet vom 21. bis zum 28. Februar 2024 statt. Frankreich hat als Gastgeber schon einen Platz für Olympia sicher.

Women's Nations League: Übertragung Wales vs. Deutschland live im Gratis-Stream

Eine Übertragung im linearen Free- oder Pay-TV gibt es von der Women's Nations League nicht. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Spiel zwischen Wales und Deutschland kostenlos und live mitzuverfolgen. Auf sportschau.de gibt es zu den deutschen Spielen einen kostenlosen Live-Stream. Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Frauenfußball-Länderspiel auf einen Blick:

Länderspiel Wales gegen Deutschland: Bilanz der Teams

Schaut man sich die Bilanz der beiden Teams an, darf sich die deutsche Mannschaft zumindest Hoffnungen auf einen Sieg machen. Von fünf Aufeinandertreffen konnte Deutschland alle fünf Spiele für sich entscheiden. Im letzten Spiel im Oktober 2023 gewann Deutschland deutlich mit 5:1. Die anderen Spiele liegen zwar schon einige Jahre zurück, aber auch hier liegt Deutschland mit einem Torverhältnis von 39 zu 1 klar vorn.

Auch in der Tabelle von Gruppe 3 der Women's Nations League zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Deutschland und Dänemark liegen in Gruppe 3 mit 12 Punkten punktgleich auf Platz eins und zwei. Auf dem dritten Platz liegt Island mit 6 Punkten und Wales bildet mit bisher nur verlorenen Spielen und null Punkten auf dem Konto das Schlusslicht. Einen Vorteil hat die Mannschaft aus Wales jedoch. Im heimischen Stadion in Swansea hat das Team die Unterstützung ihrer Fans sicher. Auch wenn sich die deutsche Mannschaft gute Chancen ausrechnen darf, könnte es im Liberty Stadion noch einmal spannend werden - schließlich geht es um den Gruppensieg.