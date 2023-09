Wo die Frauen-Bundesliga zu sehen ist - und was sie kostet

Mehr Geld, mehr Sender: Mit der neuen Saison ändert sich vieles bei der TV-Berichterstattung aus der höchsten Fußball-Liga für Frauen. Wirken sich die Top-Quoten der Nationalmannschaft aus?

Mit dem Start der neuen Saison am Freitag gelten in der Fußball-Bundesliga der Frauen die neuen TV-Verträge, die bis zur Spielzeit 2026/2027 gültig sind. Das bringt zahlreiche Änderungen. Ein Überblick über die Sender und Sendungen.

Was ist ohne Zusatzkosten zu sehen?

Von der Frauen-Bundesliga gibt es wesentlich mehr Live-Spiele im frei zugänglichen Fernsehen als von der Männer-Bundesliga - insgesamt 32 Partien. Neu dabei ist der Sender Sport1, der Eurosport abgelöst hat. Der Spezialanbieter zeigt insgesamt 22 Partien, vor allem die Partie am neuen Montag-Spieltag.

Es gibt auch Ausnahmen, so startet Sport1 an diesem Freitag mit der Auftaktpartie SC Freiburg gegen Meister Bayern München. Das erste Live-Spiel an einem Montag ist am 2. Oktober Bayern gegen Köln. Zusätzliche Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen gibt es bei ARD und ZDF, die zusammen Rechte für zehn Live-Übertragungen gekauft haben.

Was gibt es im Pay-TV?

Alle 132 Partien der Frauen-Bundesliga werden live übertragen - und das sogar von zwei verschiedenen Sendern. Wie bisher laufen alle Begegnungen beim Telekom-Sender MagentaSport. Das gleiche Rechtepaket hat zudem der ebenfalls kostenpflichtige Sport-Streamingdienst DAZN erworben.

Was kostet das?

DAZN zeigt die Frauen-Bundesliga für Kunden des World-Pakets ab 6,99 Euro pro Monat. Deutlich teurer ist es bei der Telekom. MagentaSport kostet 19,95 im Monatsabonnement, beim Jahresvertrag sind es 12,95 Euro. Günstiger ist es nur für diejenigen, die bereits Telekom-Kunden sind (12,95 oder 7,95 Euro). Bei beiden Sendern gehören auch andere Sport-Übertragungen zu den Paketen.

Wie viel Geld bringt das der Liga?

Die neuen TV-Verträge machen sich auch finanziell bemerkbar. Die Lizenzeinnahmen erhöhen sich laut DFB im Vergleich zur abgelaufenen Rechteperiode um das 16-fache und liegen jetzt bei jährlich 5,17 Millionen Euro brutto. "Das große Interesse im Free- und Pay-TV ist ein klares Zeichen für die hohe Attraktivität", sagte DFB-Geschäftsführer Holger Blask zu den Verträgen. Im Vergleich zur Männer-Bundesliga mit mehr als einer Milliarde Euro pro Saison ist das dennoch bescheiden.

Was bekommen die Vereine?

Der DFB schüttet 90 Prozent der TV-Einnahmen an die Vereine aus. Das sind 4,657 Millionen Euro. Anders als bei den Männern erhält jeder Club den gleichen Anteil. Das ergibt 388 000 Euro pro Verein, das ist fast sechsmal so viel wie bisher.

Wie viele Menschen schauen zu?

Die Top-Quoten der Nationalmannschaft bei der EM des Vorjahres halfen dem DFB beim Verkauf der TV-Rechte, wie Blask erklärte. Die Euphorie hat sich aber nicht auf die Fernseh-Spiele der Liga bei Eurosport übertragen. Während die Zuschauerzahlen in den Stadien deutlich stiegen, war die Veränderung bei den Free-TV-Übertragungen nur minimal. Die durchschnittliche Reichweite der Live-Übertragungen lag nach Angaben des Spartensenders lediglich bei 106 000 Zuschauern. MagentaSport hat die Reichweiten der Frauen-Bundesliga nach eigenen Angaben um 148 Prozent gesteigert. Doch die Telekom nennt dazu keine konkreten Zuschauerzahlen.

(Von Michael Rossmann, dpa)