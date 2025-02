Zwei Ausfälle für Frauen-Bundestrainer Wück

Bundestrainer Christian Wück muss in den beiden anstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen gegen die Niederlande und Österreich auf Sara Doorsoun und Kathrin Hendrich verzichten. Die Spielerinnen von Eintracht Frankfurt und des VfL Wolfsburg fallen wegen muskulärer Verletzungen aus. Wück nominierte U23-Nationalspielerin Marie Müller (Portland Thorns FC) und Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) nach.

Deutschland tritt am Freitag (20.45 Uhr) in den Niederlanden an. Vier Tage später ist Österreich in Nürnberg zu Gast. Es sind die ersten Länderspiele im neuen Fußball-Jahr, dessen Höhepunkt die Europameisterschaft in der Schweiz ist (2. bis 27. Juli).