Bayern-Fußballerinnen wollen Gruppensieg in Königsklasse

Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Viertelfinale der Champions-League streben die Fußballerinnen des FC Bayern München auch den Gruppensieg an. «Ich glaube, das ist mit die wichtigste Sache für uns», sagte die Nationalspielerin Giulia Gwinn vor dem fünften Spiel in der Gruppe C in München gegen Juventus Turin.

Die deutschen Meisterinnen hätten es nun selbst in der Hand, sich mit einem Heimsieg in «eine super Position zu spielen, um eine gute Ausgangslage für das Viertelfinale zu haben», erklärte die Außenverteidigerin und hofft auf einen weiteren Sieg. Als Gruppenerste würden die Münchnerinnen im Viertelfinale zunächst auf einen Gruppenzweiten treffen. Zudem hätten sie im Rückspiel Heimrecht.

Als Gruppensiegerinnen Vorteil bei Auslosung

Die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Alexander Straus führt ihre Gruppe mit zehn Punkten aus vier Spielen an, Zweiter ist der Arsenal WFC aus England. Juventus liegt mit drei Punkten auf Rang drei und kann die Bayern-Frauen nicht mehr einholen. Nach der Partie gegen Turin tritt der FC Bayern am 18. Dezember zum letzten Vorrundenspiel bei Arsenal an.