Australien - England live im Free-TV: Halbfinal-Übertragung der Frauen-WM 2023

Im Halbfinale der Frauen-WM 2023 spielt Australien gegen England. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im Free-TV, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker.

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland befindet sich nun in ihrer finalen Phase. Favoriten wie Brasilien, USA, Deutschland oder Japan sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Am 15. und 16. August werden die Halbfinal-Partien des Turniers ausgetragen. Dem ersten Halbfinalspiel zwischen Spanien und Schweden folgt die Partie zwischen Gastgeber Australien und England.

Die Reise des Co-Gastgebers Australien geht weiter: Das Team um Superstar Sam Kerr vom FC Chelsea zog nach einem dramatischen 7:6-Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich erstmals ins Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft ein. Unter der Leitung von Trainerin Sarina Wiegman, der letzten noch im Turnier vertretenen weiblichen Trainerin, haben sich Englands Fußballspielerinnen zum zweiten Mal nach 2015 für ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Die amtierenden Europameisterinnen sicherten sich im Viertelfinale einen knappen 2:1-Sieg über Deutschland-Bezwinger Kolumbien. Die Lionesses stehen nun vor der Herausforderung, in Sydney gegen Australien anzutreten, die vor heimischem Publikum um den Einzug ins Finale kämpfen werden.

Wann steht das Spiel zwischen Australien und England an? Wie gestaltet sich die Übertragung und welcher Fernsehsender überträgt das WM-Halbfinale live im Free-TV? Auf all diese Fragen erhalten Sie hier die Antworten sowie weitere Informationen zum bevorstehenden Halbfinalspiel.

Australien gegen England bei der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Gemäß dem festgelegten Spielplan der Frauen-WM 2023 werden Australien und England am Mittwoch, den 16. August 2023, im Halbfinale des Turniers aufeinandertreffen. Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 12.00 Uhr nach deutscher Zeit. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Spielerinnen auf dem Platz jedoch bereits einige Stunden voraus: In Sydney vor Ort wird es zur Anstoßzeit bereits 20.00 Uhr sein.

Die Partie wird im Accor Stadium gespielt, einer von zehn Spielorten bei der Frauen-WM 2023. Das Accor Stadium, gelegen im Sydney Olympic Park, ist ein multifunktionales Stadion für Rugby und Fußball. Es hatte auch während der Olympischen Sommerspiele 2000 eine Austragungsfunktion, als es noch unter dem Namen Stadium Australia bekannt war.

Australien vs. England live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

Die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 übernehmen ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender wechseln sich bei den Spielen ab. Es werden nicht nur die Partien live gezeigt, sondern auch vor und nach den WM-Spielen berichtet.

Australien gegen England wird live in der ARD und im Live-Stream des Senders übertragen. Hier sind die wichtigsten Informationen zum Spiel kompakt zusammengefasst:

Spiel : Australien - England , Halbfinale der Frauen-Fußball-WM 2023

- , der Frauen-Fußball-WM 2023 Datum: Mittwoch, 16. August 2023

Mittwoch, 16. August 2023 Uhrzeit : 12.00 Uhr

12.00 Uhr Ort: Sydney , Australien

, Stadion: Accor Stadium

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Australien - England im Live-Ticker - Aufstellung, Highlights, Ergebnis

Zusätzlich zur Live-Übertragung des Australien-England-Spiels im Free-TV bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Frauen-WM 2023 durch unseren Live-Ticker-Service zu verfolgen. Zum Anpfiff stellt unser Datencenter Aufstellungen beider Teams, alle Karten, Tore und sonstige Highlights zur Verfügung.

Australien gegen England bei der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Nach Angaben der Seite fussballdaten.de sind sich die Frauen-Nationalmannschaften aus England und Australien erst zweimal begegnet. Beide Spiele haben nicht bei einer WM stattgefunden, somit ist es das erste Aufeinandertreffen bei einem Turnier. Die vorherigen Partien waren Testspiele, eines fand sogar dieses Jahr im April statt. Dieses Testspiel konnte Australien mit 2:0 gewinnen. Im anderen Freundschaftsspiel im Jahr 2018 trennte man sich mit einem Remis. Das Torverhältnis aus beiden Spielen lautet 3:1 für Australien.

Es bleibt somit spannend, wie die erste Begegnung bei einem großen Turnier wie der Frauen-WM ausgehen wird. Europameister England wird hochmotiviert sein, den ersten Sieg gegen Mit-Gastgeber Australien einzufahren.