Frauen-WM 2023: Australien - Frankreich im Viertelfinale live im Free-TV und Stream

Im Viertelfinale der Frauen-Fußball-WM 2023 spielt Australien gegen Frankreich. Alle Infos rund um Termin, Übertragung live im Free-TV und Stream sowie unseren Live-Ticker gibt es hier.

Bei der Frauen-Fußball-WM 2023 geht es für die letzten acht Teams ins Viertelfinale. Da die Spiele am anderen Ende der Welt, nämlich in Australien und Neuseeland stattfinden, sind diese in Deutschland meist zu etwas ungewohnten Zeiten im TV zu sehen. Das erste Viertelfinal-Spiel zwischen Spanien und den Niederlanden läuft zum Beispiel um 3 Uhr nachts im deutschen Fernsehen.

Von den acht Teams, die um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, treffen unteranderem Gastgeber Australien und Frankreich aufeinander. Australien konnte sich im Achtelfinale mit 2:0 gegen Dänemark durchsetzen, während Frankreich Marokko mit 4:0 keine Chance ließ.

Wann spielen Australien und Frankreich gegeneinander? Wo kann man das Viertelfinale sehen? Alle Infos rund um Termin, Übertragung live im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Australien vs. Frankreich im Viertelfinale der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Das Viertelfinal-Spiel zwischen Australien und Frankreich findet laut Frauen-WM-Spielplan heute am Samstag, dem 12. August 2023 statt – allerdings nicht zur gewohnten Uhrzeit. Statt eines gemütlichen Fußballabends auf der Couch handelt es sich eher um einen Fußballmorgen voller geballter Frauenpower.

Das Viertelfinale zwischen dem australischen und dem französischen Frauen-Team ist in Deutschland nämlich bereits um 9 Uhr morgens zu sehen, Schuld ist wieder einmal die Zeitverschiebung. Das Match findet im Suncorp Stadium im australischen Brisbane statt, das Deutschland acht Stunden voraus ist. Das Stadium ist eines von zehn Spielorten in Australien und Neuseeland.

Frauen-WM 2023, Australien - Frankreich im Viertelfinale: Übertragung live im Free-TV und Stream

Nach langen Debatten zwischen der FIFA und den öffentlich-Rechtlichen gibt es nun die Übertragung der Frauen-Fußball-WM 2023 abwechselnd live im ARD und ZDF zu sehen. Das Viertelfinale Australien gegen Frankreich läuft im ZDF.

Im Live-Stream gibt es das Match auf der Website des Senders, ab 8.30 Uhr läuft bereits die WM-Berichterstattung. Dort begleiten Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauer durch das Match. Hier finden Sie eine Übersicht zum Viertelfinale zwischen Australien und Frankreich.

Spiel: Frauen-Fußball-WM 2023, Australien vs. Frankreich im Viertelfinale

Frauen-Fußball-WM 2023, vs. im Viertelfinale Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit: 9 Uhr MESZ

9 Uhr MESZ Spielort: Suncorp Stadium in Brisbane , Australien

in , Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF-Website

Live-Ticker der Frauen-WM 2023: Australien gegen Frankreich im Viertelfinale

Sollten Sie am Samstag bereits zu einer frühen Fahrrad-Tour unterwegs sein und deshalb keinen Zugriff auf TV oder Stream haben, bieten wir Ihnen eine Alternative, die Sie trotzdem über das Spiel Australien gegen Frankreich informiert. In unserem Live-Ticker gibt es vorab alle News zum Spiel, wie etwa die Aufstellung der Mannschaften und ihrer Bilanzen. Sie bleiben anschließend außerdem über den Spielverlauf up-to-date und erfahren alles über Karten, Fouls, Tore und Spielstand.

Australien vs. Frankreich im Viertelfinale der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Australien und Frankreich vor der WM 2023 sind sich die beiden Frauen-Nationalteams erst im Juli 2023 zuletzt begegnet. Die Australierinnen starteten offensiv ins Spiel, doch nach etwa 15 Minuten fanden sich auch die Französinnen herein und hatten gleich mehrere Torchancen, die Australien jedoch abzublocken vermochte. Damals endete das Testspiel mit einem 1:0 für Australien.

Beide Teams haben in der Frauen-Fußball-WM 2023 bereits eine starke Performance in der Gruppenphase und im Achtelfinale hingelegt. Australien verlor lediglich gegen Nigeria mit 2:3, Frankreich konnte sich bisher gegen jedes Team durchsetzen.