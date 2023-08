Frauen-WM 2023 Spiel um Platz 3: Schweden - Australien live im Free-TV und Stream

Bei der Frauen-WM 2023 spielen Schweden und Australien um Platz 3. Infos rund um Termin, Übertragung live im Free-TV und Stream und Live-Ticker gibt es hier.

Zwar haben es Schweden und Australien bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 nicht ins Finale geschafft, doch die zwei Nationalteams sind weit gekommen. Beide haben starke Performances gezeigt, doch mussten im Halbfinale schwere Niederlagen einstecken: Das schwedische Frauen-Team verlor mit 1:2 gegen Spanien und die Gastgeberinnen aus Australien mussten sich mit einem 1:3 gegen England geschlagen geben.

Am Wochenende geht es beim Spiel um Platz 3 für die Fußball-Damen aus Schweden und Australien noch einmal um alles. Wer kann dieses Match für sich entscheiden? Wer muss sich am Ende mit dem vierten Platz zufriedengeben?

Alle Infos rund um den Termin des Duells sowie zur Übertragung live im Free-TV und Stream gibt es in diesem Artikel. Außerdem finden Sie hier unseren Live-Ticker, der rund um die Uhr Updates und neue Infos der Frauen-WM 2023 für Sie bereithält.

Schweden vs. Australien bei der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Am Wochenende geht die Weltmeisterschaft spannend weiter, denn laut Spielplan der Frauen-WM 2023 spielen am Samstag, dem 19. August 2023 Schweden und Australien gegeneinander um Platz 3. Austragungsort ist das Suncorp Stadion in Brisbane, Ausralien. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Live-Übertragung bereits um 9.40 Uhr am Morgen, Anstoß ist um 10 Uhr.

Schweden - Australien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

Alle Spiele der Frauen-WM 2023 sind dieses Jahr live im Free-TV zu sehen. Dabei wechseln sich bei der Übertragung der Frauen-WM 2023 die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ab. Das Spiel um Platz 3 zwischen Schweden und Australien gibt es am Samstag live im Ersten zu sehen. Reporter Bernd Schmelzer, Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer begleiten die Zuschauer durch das Match.

Auch im Live-Stream kann man das Spiel Schweden gegen Australien sehen. Neben dem linearen TV-Programm im Ersten wird das Duell auch auf der ARD-Website live übertragen. Hier finden Sie noch einmal alle Infos im Überblick:

Spiel: Schweden vs. Australien , Spiel um Platz 3, Frauen-Fußball-WM 2023

vs. , Spiel um Platz 3, Frauen-Fußball-WM 2023 Datum: Samstag, 19. August 2023

Samstag, 19. August 2023 Uhrzeit: 10 Uhr

10 Uhr Stadion: Suncorp Stadium in Brisbane , Australien

in , Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Schweden - Australien im Spiel um Platz 3: Alle Infos der Frauen-WM 2023 im Live-Ticker

Wer am Samstag um 10 Uhr morgens noch ausschläft oder erst einmal gemütlich frühstücken will, kann das Spiel Schweden gegen Australien auch auf anderem Wege verfolgen. Unser Live-Ticker bietet Ihnen stetig neue Updates: Dort gibt es sowohl vor dem Spiel alle Infos zur Aufstellung und den einzelnen Spielerinnen als auch während des Spiels jedes Detail zum Spielverlauf. So bleiben sie über jedes Tor, jede Karte und alle weiteren Spielereignisse auf dem Laufenden, ohne den Fernseher einschalten zu müssen.

Schweden gegen Australien im Spiel um Platz 3: Bilanz der beiden Nationalteams

Während der diesjährigen Frauen-Fußball-WM konnten die Schwedinnen zunächst jedes Spiel für sich entscheiden, doch im Halbfinale gegen Spanien wurde dem Traum vom WM-Titel mit einer 1:2-Niederlage ein jähes Ende gesetzt. Ähnlich erging es den Gastgeberinnen aus Australien: Gegen Nigeria musste die Mannschaft am zweiten Spieltag bereits eine Niederlage verkraften, doch das WM-Aus kam mit einem 1:3 im Halbfinale gegen England. Nun heißt es für beide Nationalteams, beim Spiel um Platz 3 alles zu geben.

Begegnet sind sich Schweden und Australien schon vier Mal - mit einer eindeutigen Bilanz. Bereits vor zwölf Jahren spielten die beiden Frauen-Teams im Viertelfinale der Fußball-WM 2011 gegeneinander. Damals gewann Schweden mit 3:1. Zuletzt begegneten sich die beiden Mannschaften bei den Olympischen Spielen 2021 - wieder mit einem Sieg für Schweden. Von den vier Spielen konnte Schweden drei für sich entscheiden - ein 1:1-Unentschieden gab es bei der Frauen-Fußball-WM 2015. Schweden hat erneut gute Chancen auf den Sieg, doch die Australierinnen haben den Heimvorteil, der sie auch bisher im Verlauf des Turniers beflügelt zu haben scheint.