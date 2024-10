DFB-Frauen mit öffentlichem Training in Frankfurt

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft und der neue Bundestrainer Christian Wück werden sich den Fans in Frankfurt in einer öffentlichen Trainingseinheit präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, findet die Übungseinheit am 21. Oktober ab 16.30 Uhr im Stadion am Brentanobad statt. Im Anschluss wird das gesamte Team für Autogramme und Fotos bereitstehen.

Für die kostenlose Teilnahme ist ein Ticket erforderlich, das ab dem 14. Oktober online über das DFB-Ticketportal erworben werden kann.

Die DFB-Auswahl bestreitet am 25. Oktober (20.30 Uhr/ARD) einen Härtetest im Londoner Wembleystadion gegen England. Drei Tage später empfängt das Wück-Team in Duisburg Australien. Es wird das 145. und letzte Länderspiel für Alexandra Popp sein. Zudem werden in Duisburg Merle Frohms und Marina Hegering verabschiedet.