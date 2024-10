Eintracht-Frauen bleiben an Bayern dran: 3:1 in Essen

Dank eines späten Doppelschlages bleiben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt weiter ungeschlagen und an Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München dran. Durch das 3:1 (0:1) bei der SGS Essen beträgt der Rückstand der Frankfurterinnen weiterhin nur zwei Punkte. Der VfL Wolfsburg (10) folgt auf Rang drei. Laura Freigang (61. Minute) hatte die Essener Führung durch Natasha Kowalski (18./Foulelfmeter) ausgeglichen. Geraldine Reuteler (83.) und erneut Freigang (87.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

Nach dem starken Auftritt in der Vorwoche gegen Wolfsburg blieben die Hessinnen zunächst einiges schuldig. Zwar bestimmte Frankfurt von Beginn an das Geschehen, fand aber keine Lücken und Mittel, die Gastgeberinnen zu düpieren. Ganz im Gegenteil dagegen Essen, dass mit der ersten richtigen Chance in Führung ging. Ein Trikotzupfer von Elisa Senß wurde mit Strafstoß geahndet. Mitte der ersten Halbzeit rettete die Latte für Eintracht-Keeperin Stina Johannes (36.)

Nach Wiederanpfiff investierten die Gäste mehr und kamen zu ersten Möglichkeiten. Freigang belohnte dann die Bemühungen mit dem Ausgleich. Glück hatten die Adler-Trägerinnen, das Pia-Sophie Wolter einen Schuss noch vor der Torlinie klären konnten, nachdem Johannes eine Ecke unterlaufen hatte (74.). Dank der größeren Klasse schaffte die Eintracht in den Schlussminuten noch die Wende.