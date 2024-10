Erste Saisonniederlage für Eintracht Frankfurt

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Gegen Werder Bremen gab es eine 0:1 (0:0)-Heimpleite. Das Tor für die Bremerinnen erzielte Sophie Weidauer in der 75. Minute. Am Sonntag kann der Sieger der Partie Bayer Leverkusen gegen Bayern München die Hessinnen vor der Tabellenspitze verdrängen.

Die Frankfurterinnen starteten überlegen, machten daraus aber zu wenig. Und so hatten die Gäste in der 20. Minute die erste Großchance der Partie. Tuana Mahmoud setzte Weidauer hervorragend in Szene, doch die Angreiferin kam nicht an Eintracht-Torhüterin Stina Johannes vorbei. Auf der anderen Seite parierte Werder-Keeperin Livia Peng gegen die durchgebrochene Nicole Anyomi (32.).

Bremer Entlastung bringt die Entscheidung

Nach der Pause vergaben Anyomi (57.) und Geraldine Reuteler (62.) weitere klare Gelegenheiten für die Gastgeberinnen. In der Frankfurter Drangphase schloss Weidauer einen Bremer Entlastungsangriff mit einem Distanzschuss aus 25 Metern zum entscheidenden 1:0 ab.