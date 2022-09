Sara Däbritz fällt für Frankreich-Spiel verletzt aus

Mittelfeldspielerin Sara Däbritz fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung im Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich.

Für die 27-Jährige von Olympique Lyon wird Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim nachnominiert, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg treffen am 7. Oktober (20.30 Uhr/ARD) in Dresden auf Frankreich. Dabei kommt es zu einer Neuauflage des EM-Halbfinals von England, das die DFB-Frauen im Juli gewonnen hatten.

Torhüterin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea ist nach dem Ausfall von Däbritz nun die einzige Spielerin aus dem Ausland im Kader.

(dpa)