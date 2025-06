Reizvoller Spielplan für FC Bayern - Frankenderby im Advent

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat dem FC Bayern mit dem Spielplan für die neue Saison einen spannenden Spätsommer und Herbst beschert. Nach dem Auftaktspiel gegen RB Leipzig, das bereits vorab verraten worden war, geht es für den Rekordmeister gleich am zweiten Spieltag Ende August zum Freistaat-Duell zum FC Augsburg. Dann folgt das Heimspiel gegen den in die Bundesliga zurückgekehrten einstigen «Dino» Hamburger SV.

Am mittleren Oktoberfest-Wochenende gastiert Werder Bremen in München, danach geht es für das Team von Trainer Vincent Kompany zum Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Im Oktober folgt ein Dreierpack an den Spieltagen 7 bis 9 mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund, der Reise nach Mönchengladbach und dann dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Frankenderby im Advent

Für den FC Augsburg beginnt die Saison 2024/25 auswärts beim SC Freiburg, ehe das Heim-Debüt von Neu-Coach Sandro Wagner just gegen den Ex-Verein FC Bayern folgt.

In der 2. Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag in Elversberg zu Gast, die SpVgg Greuther Fürth empfängt Dynamo Dresden. Das Frankenderby steigt erst am 15. Spieltag, also mitten in der Adventszeit, in Nürnberg. Das zweite Duell der Erzrivalen ist am drittletzten Spieltag Anfang Mai in Fürth terminiert.