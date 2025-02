Alaba nur kurz nach Comeback wieder verletzt

Real Madrids Fußball-Profi David Alaba hat sich nur gut zwei Wochen nach seinem Comeback wieder verletzt. Der frühere Bayern-Spieler zog sich eine Adduktorenverletzung im linken Bein zu, wie die Königlichen mitteilten. Wie lange der 32 Jahre alte Abwehrspieler ausfällt, ist offen.

Im spanischen Pokal-Viertelfinale am Mittwoch bei CD Leganés fehlt der österreichische Nationalspieler aber definitiv. Am Montag hatte Alaba noch trainiert, im Abschlusstraining fehlte er dann.

Alaba war erst am 19. Januar nach einer 13-monatigen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses auf den Rasen zurückgekehrt. Beim 4:1-Sieg gegen UD Las Palmas war er in der 76. Minute für den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger ins Spiel gekommen.

Rüdiger fehlt dem spanischen Rekordmeister ebenfalls. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich beim 0:1 gegen Espanyol Barcelona am Samstag eine Verletzung am Beinbeuger im Oberschenkel zugezogen und fällt laut Medien wohl zwei bis drei Wochen aus. Damit würde er auch die Champions- League-Playoffs am 11. und 19. Februar gegen Englands Meister Manchester City verpassen.