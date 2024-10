Alonso plant mit Wirtz - Nationalspieler im Kader

Nur fünf Tage nach seiner im Länderspiel erlittenen Kapselverletzung im Sprunggelenk steht Florian Wirtz wieder im Kader von Bayer Leverkusen. Dies bestätigte Trainer Xabi Alonso in der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Auf die Frage, ob es sogar für einen Einsatz von Beginn an reicht, sagte der Chefcoach: «Wir werden morgen sehen. Wenn er spielen kann, bedeutet das, dass er sich besser fühlt. Das ist das Wichtigste.»

Auch Victor Boniface, der eine Odyssee mit der nigerianischen Nationalmannschaft bei der Anreise für das angesetzte Spiel in Libyen erlebt hat, steht zur Verfügung. Der Mittelstürmer ist seit Donnerstag wieder in Leverkusen. «Wir haben gesprochen. Es ist nicht angenehm, was passiert ist. Aber er hatte genügend Zeit zu trainieren», sagte Alonso.

Beeindruckende Serie

Nach der ersten Saisonniederlage gegen RB Leipzig (2:3) und dem überraschenden Remis gegen Aufsteiger Holstein Kiel (2:2) hofft der deutsche Fußball-Meister im vierten Heimspiel auf den zweiten Sieg. Die Statistik klingt verheißungsvoll: Die vergangenen zehn Heimspiele haben die Leverkusener gegen Frankfurt allesamt gewonnen.