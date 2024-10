Alonso wird Elversberg nicht unterschätzen

Titelverteidiger Bayer Leverkusen will sich von Pokalschreck SV Elversberg nicht noch einmal überraschen lassen. «Wir spielen zu Hause, es ist ein Finale. Wir sind darauf vorbereitet», sagte Trainer Xabi Alonso vor der Partie am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) gegen die Mannschaft, die vor zwei Jahren Bayer in der ersten Runde mit 4:3 aus dem Pokal geworfen hat.

Das soll den Leverkusenern nicht noch einmal passieren. «Es ist eine gute Mannschaft. Wir müssen unseren Stil spielen und bereit sein», sagte der Bayer-Coach über die beste Zweitligamannschaft der vergangenen fünf Spieltage.

Bayer sucht den Flow

Nach zuletzt zwei Remis in Brest und Bremen sind die seit insgesamt neun Spielen unbesiegten Leverkusener noch nicht wieder im Flow der Meistersaison. «Wir können noch besser spielen. Das ist unsere Herausforderung für die nächsten Wochen. Aber wir werden Elversberg den gleichen Respekt entgegenbringen wie den letzten Gegnern», sagte Alonso, der möglicherweise wieder eine größere Rotation vornehmen wird.