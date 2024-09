Argentinien schlägt Chile in WM-Qualifikation

Auch ohne ihren Superstar Lionel Messi hat sich die argentinische Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit 3:0 deutlich gegen Chile durchgesetzt. Alexis Mac Allister vom FC Liverpool traf vor heimischem Publikum in der Hauptstadt Buenos Aires in der 48. Minute nach einer Vorlage von Rodrigo de Paul zur Führung. In der 84. Minute erhöhte Stürmer Julián Álvarez von Atlético Madrid zum 2:0, bevor Paulo Dybala vom AS Rom in der Nachspielzeit zum Endstand verwandelte.

Messi lief am Donnerstag (Ortszeit) im Estadio Monumental nicht auf, weil er weiterhin eine Knöchelverletzung auskuriert. Weltmeister Argentinien führt die Südamerika-Tabelle für die Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko mit 18 Punkten nach sieben Spielen klar an. Am kommenden Dienstag trifft die Albiceleste in Barranquilla auf den Tabellendritten Kolumbien. Rekordweltmeister Brasilien liegt derzeit gerade mal auf dem sechsten Platz und spielt am Freitag zunächst gegen Ecuador und am Dienstag dann gegen Paraguay.