AS Monaco verlängert mit früherem Bundesliga-Coach Hütter

Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco verlängert. Der 54 Jahre alte Österreicher stimmte einem neuen Arbeitspapier bis 30. Juni 2027 zu, wie der Club aus dem Fürstentum mitteilte.

Hütter führte die Monegassen nach seiner Zeit in Deutschland bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach in seiner ersten Saison als Vizemeister in die Champions League. In dieser Spielzeit steht Monaco auf dem dritten Rang in der Tabelle der Ligue 1, in der Königsklasse liegt der Verein nach sechs Spieltagen auf Playoff-Kurs.