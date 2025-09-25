Auch dank Lewandowski: Barça siegt in Oviedo

Torjäger Robert Lewandowski hat Titelverteidiger FC Barcelona vor einem Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig das vorentscheidende 2:1 beim 3:1 (0:1)-Sieg für die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick bei Real Oviedo. Damit liegt Barça als Tabellenzweiter weiter zwei Punkte hinter Erzrivale Real Madrid.

Oviedo war nach einem Torwartfehler von Joan Garcia in Führung gegangen. Der Keeper hatte sich bei einem Ausflug außerhalb des Strafraums einen Fehlpass erlaubt, Alberto Reina traf aus mehr als 35 Metern (33.). In der zweiten Halbzeit leitete Eric Garcia mit dem Ausgleich die Wende ein (56.), ehe Lewandowski traf (70.). In der Schlussphase machte Ronald Araujo alles klar (88.).