Bayern-Frauen gewinnen Bundesliga-Topspiel

Das waren wichtige Punkte für die Fußballerinnen des FC Bayern. Das vermeintliche Bundesliga-Endspiel um den Titel wartet dann in genau zwei Wochen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben das Topspiel der Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann ein umkämpftes Spiel bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0) und hat nun vier Punkte mehr als der VfL Wolfsburg.

Die Niedersächsinnen spielen am Montag (19.30 Uhr) gegen RB Leipzig und können dann den alten Abstand wiederherstellen. In zwei Wochen kommt es in Wolfsburg zum direkten Duell der beiden Topfavoriten.

Die Nationalspielerinnen Klara Bühl (21. Minute) und Lea Schüller (77.) erzielten vor 5750 Zuschauern im Stadion am Brentanobad die Tore für die Münchnerinnen, die zwar stark loslegten, in der zweiten Halbzeit aber auch etwas Glück hatten. Bayern ist seit saisonübergreifend 32 Ligaspielen ohne Niederlage. Für die Eintracht hatte Laura Freigang (66.) bei herrlichem Frühlingswetter zwischenzeitlich ausgeglichen.

