Bayern für Matthäus in Europa Nummer zwei hinter Liverpool

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat die Entwicklung des FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany gelobt und zählt die Münchner aktuell zu den Topclubs in Europa. «Wenn ich sehe, welche Probleme andere große Mannschaften in der Bundesliga und international haben, steht Bayern München zum jetzigen Zeitpunkt für mich im europäischen Fußball hinter Liverpool auf Platz zwei», schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Der FC Liverpool dominiert die britische Premier League aktuell nach Belieben und hat nach 13 Spieltagen neun Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal. Auch in der Champions League sind die Reds unter Jürgen-Klopp-Nachfolger Arne Slot nach fünf Spieltagen Tabellenführer.

Die Bayern sind in der Bundesliga ebenfalls Erster, in der Champions League hinken sie den Erwartungen aber noch hinterher und belegen aktuell nur Platz 13. Im DFB-Pokal empfangen die Münchner am Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Topduell des Achtelfinals Titelverteidiger Bayer Leverkusen.