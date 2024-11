Bayern-Star Müller investiert in Unternehmen mit Flugzeug

Bayern-Star Thomas Müller betätigt sich als Unternehmer in einem neuen Geschäftsfeld. «Ich habe mit einem guten Freund, der schon lange im Bereich der Luftfahrt tätig ist, vor einigen Monaten eine gemeinsame Firma gegründet, die eine PC12 (Turboprop-Flugzeug) verchartert. Diese Unternehmensbeteiligung ist eines von mehreren Investments, die ich in den letzten Jahren getätigt habe. Der Rest ist Boulevard...», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Zu einem Bericht der «Bunten», dass der Fußball-Star seine Frau Lisa ein Flugzeug geschenkt habe, äußerte sich Müller nicht.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 ist seit Jahren in verschiedenen Geschäftszweigen aktiv. Bekannt wurden etwa seine Investments in ein Foodtech-Startup und im Pferdebereich. Auf dem Gestüt Gut Wettlkam werden Turnierpferde ausgebildet und gezüchtet. Müller ist auch Mitbesitzer am Schimmelwallach Checker, mit dem Springreiter Christian Kukuk bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen hatte.