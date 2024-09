Brasilien bezwingt Ecuador in WM-Qualifikation

Rekordweltmeister Brasilien hat in der WM-Qualifikation die ecuadorianische Nationalmannschaft mit 1:0 besiegt. Rodrygo von Real Madrid erzielte in der 30. Minute für die Gastgeber im Stadion Couto Pereira in Curitiba und beendete damit eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen.

Brasilien liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz nach einer bislang enttäuschenden Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Die «Seleção» trifft am kommenden Dienstag auf Paraguay, Ecuador spielt am gleichen Tag gegen Peru.

Am siebten Spieltag gab der Argentinier Sebastián Becaccece sein Debüt als neuer Nationalcoach von Ecuador, nachdem er die «Tri» nach dem Ausscheiden bei der Copa América im Viertelfinale vom Spanier Félix Sánchez Bas übernommen hatte.