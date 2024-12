Adeyemi und Brandt vor BVB-Comeback - Anton fällt aus

Karim Adeyemi könnte am Wochenende nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback für Borussia Dortmund geben. Vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist der Flügelstürmer wieder im Mannschaftstraining, wie Trainer Nuri Sahin berichtete.

«Er hat das überraschend gut gemacht für jemanden, der das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert», sagte Sahin. Auch Nationalspieler Julian Brandt wird nach seiner Muskelverletzung höchstwahrscheinlich wieder spielen.

Abwehrspieler fällt aus

Waldemar Anton wird dagegen gegen Gladbach und auch danach in der Champions League gegen den FC Barcelona wegen einer muskulären Verletzung ausfallen. «Er ist jemand, der nie wahrhaben will, wenn mal was ist. Aber jetzt gerade geht's nicht anders», sagte Sahin über Anton. Der Innenverteidiger wird durch Kapitän Emre Can oder Niklas Süle ersetzt.

Für den in der Fußball-Bundesliga extrem auswärtsschwachen BVB ist die Partie in Gladbach «sehr wichtig», wie Sahin betonte. «Diese Inkonstanz, die wir haben, die müssen wir irgendwann brechen», sagte der 36-Jährige mit Blick auf die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten. «Wenn du in Gladbach nicht auf der Höhe bist, nicht gut presst, dann kann es sein, dass du erwischt wirst.»