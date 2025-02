Alonso: Keine Schonung für das Bayern-Spiel

Das Champions-League-Spiel beim FC Bayern München am nächsten Mittwoch wird keine Auswirkungen auf Bayer Leverkusens Aufstellung am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt haben. «Wir spielen mit der besten Mannschaft», kündigte Trainer Xabi Alonso am Freitag an. Niemand werde geschont. «Die beste Vorbereitung auf Bayern München ist ein gutes Spiel gegen Eintracht Frankfurt», sagte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Aus der Dreierkette beim jüngsten 2:0-Sieg in Kiel ist Abwehrspieler Piero Hincapie gelbgesperrt und wird womöglich durch Mario Hermoso ersetzt. Zudem dürfte Lukas Hradecky ins Tor zurückkehren, nachdem in Kiel sein Stellvertreter Matej Kovar ausnahmsweise den Vorzug bekommen hatte. Der Mittelfeldspieler Exequiel Palacios steht vor seiner 100. Bundesligapartie.

79 Duelle zwischen Frankfurt und Leverkusen - nie torlos

Dass Frankfurt am vergangenen Sonntag 0:4 in München verloren hatte, eröffnet den Leverkusenern keinen neuen taktischen Blick auf den Gegner. «Das ist nicht unsere Referenz für das Spiel am Samstag», sagte Alonso.

Den Zuschauern winkt ein unterhaltsamer Samstagabend. 79 Mal hat es das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Leverkusen bereits gegeben – nie ist es 0:0 ausgegangen. Leverkusen ist seit dem 27. Mai 2023 (0:3 in Bochum) in 28 Bundesliga-Auswärtsspielen nacheinander ungeschlagen.