Alonso nach Bayer-Niederlage: Nicht alles eine Katastrophe

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat enttäuscht, aber auch relativ gelassen auf das Ende der nationalen Erfolgsserie seines Teams reagiert. «Es ist hart, es ist bitter. Heute haben wir es nicht verdient zu verlieren, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit», sagte der 42-jährige Spanier im TV-Sender Sky nach dem 2:3 daheim gegen RB Leipzig, bei dem sein Team einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte.

Seine Mannschaft hätte noch weitere Tore vor der Pause erzielen können, stellte Alonso fest. «In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht genug Kontrolle und wir haben die Gegentore zu einfach bekommen. Wir akzeptieren die Niederlage, denn so ist Fußball», fügte er hinzu. «Nur weil wir verloren haben, ist nicht alles eine Katastrophe gewesen. Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Aber gegen den Ball müssen wir uns verbessern.»

Später kündigte Alonso an, der Double-Sieger der vorigen Saison werde aus diesen Fehlern lernen. «Es ist nicht gut, einen Gegner nach einem 2:0-Vorsprung zurückkommen zu lassen. Aber es ist ein Prozess, wir sind noch früh in der Saison», sagte der Ex-Profi. Die Leverkusener hatten zuvor 35 Bundesligaspiele in Serie nicht mehr verloren.