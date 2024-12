«Anspruchsvoll»: Auch Hoeneß spürt Stuttgarts Mammutprogramm

Auch Trainer Sebastian Hoeneß spürt die Strapazen des VfB Stuttgart, der in dieser Saison gleich in drei Wettbewerben vertreten ist. Eine Muskelverletzung habe er aufgrund der hohen Belastung zwar noch keine erlitten, scherzte der 42-Jährige vor der Partie gegen den 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). «Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich viel zu wenig Sport mache», sagte Hoeneß. Dann fügte er in ernsterem Ton hinzu: «Es ist anspruchsvoll, ohne Frage. Das kann man auch mal zugeben. Andererseits macht es auch einfach Spaß.»

Pokal, Liga und Königsklasse in neun Tagen

Der VfB arbeitet sich derzeit durch eine Englische Woche nach der anderen. Nur drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal steht nun die Liga-Partie gegen Union an, am kommenden Mittwoch dann das nächste Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern aus der Schweiz. Mehrere Profis fielen diese Saison schon mit muskulären Verletzungen aus - darunter auch die Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweling, die nach wie vor fehlen.

Die wenige freie Zeit, die ihm persönlich zwischen den Partien bleibt, verbringe er vor allem mit der Familie, erklärte Hoeneß. Er freue sich auch auf die kurze Weihnachts-Pause. Bis dahin bestreitet der VfB aber noch vier Pflichtspiele.