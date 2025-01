Auch dank eines Teenagers: Mainz beendet Stuttgarts Serie

Die perfekte Serie des VfB Stuttgart in diesem Jahr ist beim FSV Mainz 05 gerissen. Der Vizemeister der Vorsaison verlor gegen den FSV auswärts mit 0:2 (0:1). Trotz der ersten Niederlage nach zuvor vier Pflichtspielsiegen in Folge bleibt der VfB im Verfolgerfeld der Fußball-Bundesliga.

Die Treffer für die Gastgeber erzielten der 19-jährige Nelson Weiper (29. Minute) und Anthony Caci (86.). Weiper gab in Abwesenheit des verletzten Jonathan Burkardt überraschend sein Startelf-Debüt in dieser Saison und traf erstmals seit April 2023 wieder in der Bundesliga.

«Das wird ein heißes Spiel. Natürlich sehen wir die Chance, Mainz mit einer guten Leistung ein bisschen abzuschütteln», sagte Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß vor dem Duell mit den Rheinhessen. Doch statt den Vorsprung auszubauen, ist der FSV durch den Sieg bis auf einen Punkt an die Schwaben herangerückt und damit weiter auf Europapokal-Kurs.

Weiper vergibt für Mainz, Undav für Stuttgart

33.100 Zuschauer sahen eine flotte Anfangsphase, wobei die erste dicke Gelegenheit die Mainzer hatten. Nach einem feinen Pass von Nadiem Amiri tauchte Weiper frei vor Alexander Nübel auf (3.). Der VfB-Keeper verhinderte die frühe Führung dank einer tollen Fußabwehr.

Auf der Gegenseite musste sich FSV-Torwart Robin Zentner bei einem wuchtigen Distanzschuss von Jacob Bruun Larsen mächtig strecken, um den Abschluss zu entschärfen (9.). Anschließend hatte Stuttgarts Deniz Undav das 1:0 auf dem Fuß, doch der Nationalstürmer schob den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei (14.).

Teenie beendet lange Durststrecke

Danach waren die Mainzer die spielbestimmende Mannschaft, zunächst jedoch ohne weitere nennenswerte Abschlüsse - bis zur 29. Minute, als Weiper mit einem abgeklärten Schuss zum verdienten 1:0 traf.

Die Stimmung auf dem Rasen wurde nun giftiger und emotionaler, die Partie deshalb aber auch zerfahrener. Das hohe Tempo aus der Anfangsphase konnten beide Teams nicht halten.

Mainz bleibt mutig

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft. Trotz der Führung verließen sich die 05er keineswegs nur auf ihre Defensive. Der FSV war die spielbestimmende Mannschaft und konnte die in den vergangenen Wochen so überzeugenden Stuttgarter über weite Strecken vom eigenen Tor fernhalten.

Vor allem Weiper, der nicht nur wegen seines Tores eine starke Leistung zeigte, sorgte immer wieder für Gefahr. Bei seiner Auswechslung in der 73. Minute gab es von den Mainzer Anhängern Sonder-Applaus.

Die Schwaben hingegen enttäuschten in der zweiten Hälfte und konnten sich zunächst noch bei Nübel bedanken, dass die Hausherren ihren Vorsprung nicht schon früher ausbauten. Einen Schuss von Amiri parierte der Keeper mit einem überragenden Reflex (79.). Gegen Caci war Nübel dann aber chancenlos.

Der Mainzer Nelson Weiper (l) beendete gegen den VfB Stuttgart eine lange andauernde persönliche Durststrecke. Foto: Uwe Anspach/dpa