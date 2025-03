Augsburg-Coach mahnt nach Erfolgsserie: «Noch weiter Weg»

Augsburgs Trainer Jess Thorup fordert seine Fußballer auf, nach neun ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga nicht nachzulassen. Die Schwaben nähern sich seit Wochen den Europacup-Rängen an, haben vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur noch vier Zähler Rückstand auf Platz sechs. «Wir sind auf einem guten Weg», räumte der dänische Coach ein. «Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.»

Sowohl die Augsburger als auch die drei Zähler und vier Ränge besser postierten Wolfsburger sind in Form - die Gäste aus Niedersachsen haben in diesem Kalenderjahr nur ein Spiel in der Meisterschaft verloren, und zwar gegen Spitzenreiter Bayern München. «Beide Mannschaften haben ein Momentum», erkannte Thorup. Der VfL von Coach Ralph Hasenhüttl spiele eine starke Saison und fliege «ein bisschen unter dem Radar».

Positive Personalnachrichten

Thorup deutete an, am 26. Spieltag erneut jene Startelf aufzubieten, die zuletzt auswärts beim Champions-League-Team von Borussia Dortmund mit 1:0 gewann. Er berichtete zudem von positiven Signalen der angeschlagenen Mads Pedersen, Robert Gumny, Henri Koudossou und Mahmut Kücüksahin, die wieder teilweise mit der Mannschaft trainieren. Ob einer der vier schon fit werde für das Wolfsburg-Spiel, das sei unklar.

Bei Stürmer Mergim Berisha, der nach seiner Rückkehr im Winter wegen einer Oberschenkelverletzung noch kein Spiel bestreiten konnte, hofft der FCA auf ein Comeback nach der anstehenden Länderspielpause.