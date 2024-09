Augsburg will ersten Saisonsieg gegen Aufsteiger St. Pauli

Nach einem mauen Saisonstart will der FC Augsburg den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga feiern. Das Team von Trainer Jess Thorup empfängt an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger FC St. Pauli. Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen und zuletzt dem 0:4 in Heidenheim forderte der Coach: «Jetzt müssen wir eine Reaktion der Mannschaft sehen.» Mit einem Erfolg gegen die noch punktlosen Hamburger könnte der FCA die untere Tabellenregion verlassen.

Für Thorup ist dies das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung. Unter der Woche hatte der Däne einen neuen Kontrakt bis 2026 unterzeichnet - sein bisheriges Arbeitspapier wäre nach der Saison ausgelaufen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, der 54-Jährige könnte ein Kandidat als Nationaltrainer seines Heimatlandes sein. «Ich bin froh, dass es jetzt abgehakt ist und offiziell», sagte er. Nun müsse nicht mehr spekuliert werden, «wo geht der Trainer hin oder bleibt er oder nicht».