Augsburg will «mit dem bestmöglichen Gefühl» in Winterpause

Für den FC Augsburg gibt es im letzten Bundesligaspiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten Holstein Kiel keine Ausreden. «Wir haben ein Ziel: Das ist, das Spiel zu gewinnen», betonte Trainer Jess Thorup. Man wolle schließlich «mit dem bestmöglichen Gefühl» in die kurze Winterpause gehen. «Das bedeutet ein Sieg in Kiel - nicht mehr, nicht weniger», stellte Thorup klar.

Kapitän fehlt gesperrt

Die Augsburger müssen im hohen Norden ohne den gelb-gesperrten Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw auskommen. Maximilian Bauer ist der erste Nachrücker. In der Offensive bleibt der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas eine Option für Thorup, auch wenn über die Zukunft des 26-Jährigen spekuliert wird. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus. «Ruben ist dabei», betonte Thorup. «Was im Sommer passiert, da mache ich mir keine Gedanken.»

Viel wichtiger ist für Thorup aber das Hier und Jetzt gegen die Kieler, die ihre vergangenen fünf Punktspiele verloren haben. Es gehe «nicht um Druck, aber um die Bedeutung» für das Spiel, sagte der Däne. Man wolle sich mit einer «guten Leistung» in den Winter verabschieden.