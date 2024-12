Augsburger Jungprofi am Knie operiert

Yusuf Kabadayi von Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss eine lange Zwangspause einlegen. Der 20-Jährige, der wegen Kniebeschweren zuletzt nicht mit der Mannschaft von Trainer Jess Thorup trainieren konnte, wurde wegen einer Verletzung am Außenmeniskus operiert.

Damit wird der Offensivspieler, der in der laufenden Bundesliga-Saison fünfmal zum Einsatz kam und gegen St. Pauli (3:1) sein Debüttor erzielte, nach Vereinsangaben in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Die Schwaben sind in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) Gastgeber für Bayer Leverkusen.

Icon Vergrößern Jess Thorup hofft ein erfolgreiches Spiel gegen Leverkusen. Foto: Thomas Frey/dpa Icon Schließen Schließen Jess Thorup hofft ein erfolgreiches Spiel gegen Leverkusen. Foto: Thomas Frey/dpa