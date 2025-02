Augsburger Torwart Dahmen jagt Vereinsrekord

Die Rekordjagd seines Torwarts Finn Dahmen will der Augsburger Trainer Jess Thorup nicht überbewerten. «Um ehrlich zu sein, für mich ist es nicht wichtig. Für mich geht es um den Fokus auf das Spiel», sagte der dänische Coach vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Champions-League-Kandidat SC Freiburg. «Wenn es kommt, passt es für mich, dann können wir uns auch freuen.»

Dahmen ist seit 343 Minuten ohne Gegentor, der vereinsinterne Rekord liegt bei 399 Minuten. Marwin Hitz stellte diese Bestmarke im April und Mai 2016 auf.

Mit Augsburg und Freiburg treffen zwei form- und defensivstarke Mannschaften aufeinander. Die Augsburger sind seit sieben Spielen ungeschlagen und spielten zuletzt dreimal zu Null. Die Freiburger gewannen ihre vergangenen vier Partien sogar jeweils ohne Gegentor. Sie können nun ihren Vereinsrekord von fünf Bundesligasiegen am Stück 2020/21 egalisieren. «Das wird für die Fans ein spannendes Spiel» prognostizierte Thorup.