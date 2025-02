Augsburgs Trainer Thorup: «Träumen kann und muss man»

Trainer Jess Thorup lässt sich von der jüngsten Augsburger Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga nicht zu einem neuen Saisonziel hinreißen. «Das erste Ziel von uns ist der Klassenerhalt. Wir haben im Moment 27 Punkte - keiner hat mit 27 Punkten den Klassenerhalt», sagte Thorup im BR Fernsehen. «Es geht für uns darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen und dann müssen wir schauen, welche Ziele sind noch zu erreichen.»

Offensiv noch viel Luft nach oben

Der FC Augsburg ist durch das 0:0 beim FSV Mainz 05 seit fünf Bundesliga-Spielen unbezwungen. Mit dem wieder als Nummer 1 agierenden FInn Dahmen im Tor haben die Augsburger mittlerweile zu einer beachtlichen defensiven Stabilität gefunden - wenn auch offensiv noch viel Luft nach oben ist. «Im Moment tun wir uns etwas schwer in der Offensiv», sagte der Däne Thorup in der Sendung «Blickpunkt Sport». «Defensiv machen wir es sehr gut.»

Thorup, der in diesem Monat 55 Jahre alt wird, ist seit Oktober 2023 Trainer des FC Augsburg. Nach einem schwierigen Dezember mit einem 1:5 gegen Aufsteiger Holstein Kiel als Tiefpunkt überzeugt der FCA in diesem Jahr. In der Tabelle belegen die Schwaben mit zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund den zwölften Platz.

Thorups gute Zukunftsprognose für den FCA

Mittelfristig traut Thorup dem FC Augsburg mehr als nur den Abstiegskampf zu. «Träumen kann und muss man. Das ist notwendig. Aber wir dürften nicht vergessen, einen Schritt nach dem anderen zu nehmen», sagte Thorup. «Aber ich glaube, wir haben in Augsburg Möglichkeiten, zu träumen.»

Der Trainer wies auf die Talente, den Fan-Zuspruch und die Infrastruktur hin. «Wir sind auf einem guten Weg. Wenn alle in die gleiche Richtung gehen, dann gibt es schon gute Zeiten für Augsburg auch in der Zukunft», sagte Thorup. Am Freitag geht es mit einem Heimspiel gegen Champions-League-Kandidat RB Leipzig weiter.

Icon Vergrößern Finn Dahmen spielte gegen seinen alten Verein Mainz 05. Foto: Harry Langer/dpa Icon Schließen Schließen Finn Dahmen spielte gegen seinen alten Verein Mainz 05. Foto: Harry Langer/dpa

Icon Vergrößern Der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg lieferten sich ein umkämpftes Duell. Foto: Torsten Silz/dpa Icon Schließen Schließen Der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg lieferten sich ein umkämpftes Duell. Foto: Torsten Silz/dpa