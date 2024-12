Augsburgs Trainer warnt vor Schlüsselspieler

Auf eine Punktzahl für ein positives Weihnachts-Fazit legt sich Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg nicht fest. «Ich werde jetzt nicht sagen, ob wir sechs, einen, vier oder drei Punkte brauchen», sagte der dänische Coach des Fußball-Bundesligisten vor einem besonders reizvollen Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Doublesieger Bayer Leverkusen.

«Ich hoffe, dass wir uns von den Leistungen her immer noch steigern, dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen», sagte Thorup. «Dann müssen wir am Ende sehen, was wir dafür bekommen. Es ist auch wichtig, dass wir gut in den beiden Partien rüberkommen. Nicht nur mit Punkten, sondern auch mit Leistung.»

Defensive gegen Wirtz gefordert

Gegen den Doublesieger vom Rhein wird es ein Erfolgsfaktor sein, die Kreise von Schlüsselspieler Florian Wirtz einzuengen. «Wir müssen auf Florian Wirtz natürlich besonders aufpassen. Da muss unsere Defensive stimmen und die Räume eng machen», sagte Thorup. Aber nur verteidigen werde gegen Leverkusen sicher nicht reichen.

Meister Leverkusen will als Tabellendritter in Schlagdistanz zu Spitzenreiter FC Bayern München bleiben, der FC Augsburg hat als 13. auch noch Ambitionen. «Unser Ziel wird immer sein, nach oben zu schauen», sagte Thorup.

«Dieses Selbstvertrauen kannst du nirgendwo kaufen»

Zuversicht bringt den bayerischen Schwaben nicht nur die erfolgreiche Englische Woche mit einem 2:2 zum Abschluss beim Spitzenteam Eintracht Frankfurt. Auch auf die Heimstärke war in dieser Saison Verlass. Der FCA holte 14 seiner 16 Zähler zu Hause, ist seit vier Spielen in Folge ohne Niederlage.

«Wir haben jedes Mal ein gutes Gefühl und das Gefühl, dass wir gewinnen können - egal gegen wen wir spielen. Diesen Glauben und dieses Selbstvertrauen kannst du nirgendwo kaufen, das musst du erstmal aufbauen», sagte Thorup.

Ihn gilt es besonders zu stoppen: Bayer-Star Florian Wirtz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa